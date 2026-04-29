Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Турция о членстве в ЕС: У Брюсселя нет политической воли...

Глава МИД Турции Хакан Фидан обвинил Евросоюз в отсутствии политической воли принять страну в состав объединения, несмотря на объективную необходимость сотрудничества.

Как сообщают турецкие СМИ, выступая в Вене на пресс-конференции с главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, Фидан отметил, что геополитическая реальность фактически вынуждает Турцию и Европейский союз работать вместе. Среди ключевых факторов он назвал кризисы вокруг Украины и на Ближнем Востоке, ситуацию в Ормузском проливе, стабильность на Балканах, а также вопросы обороны и торговли.

По словам министра, несмотря на стратегическую значимость Турции, главной преградой остается отсутствие политического решения внутри ЕС. Он напомнил, что ранее поддержка членства Анкары звучала со стороны таких европейских лидеров, как Герхард Шредер и Жак Ширак, однако позже этот курс был пересмотрен при Николя Саркози.

«Саркози поставил на этом крест еще в 2007 году. С отдельными европейскими странами у нас очень хорошие отношения. Однако с ЕС как с единым целым ситуация иная. Существует невероятный потенциал для сотрудничества, нам просто нужно начать действовать», — заявил глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что Турция не требует особых условий и готова выполнять все необходимые критерии для вступления. Вместе с тем он обратил внимание на институциональные ограничения внутри ЕС: решения принимаются консенсусом, и позиция даже одной страны может блокировать процесс, что, по его словам, делает Турцию «заложником» внутренней политики союза.

При этом министр уточнил, что на текущем этапе Анкара делает акцент не на членстве, а на практическом сотрудничестве. В частности, речь идет об обновлении соглашения о таможенном союзе и расширении торговых связей. По его оценке, товарооборот между Турцией и ЕС может быть увеличен до 500 млрд долларов, однако этому препятствуют политические барьеры.

Фидан выразил надежду, что существующие ограничения будут преодолены, поскольку углубление экономического и стратегического взаимодействия отвечает интересам обеих сторон.

