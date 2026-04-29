Лондон лишил аккредитации российского дипломата

Британский МИД принял решение лишить аккредитации российского дипломата в ответ на высылку сотрудника посольства Великобритании в Москве, говорится в заявлении ведомства.

«Мы вызвали посла РФ и объявили ему, что принимаем ответные меры, отзывая аккредитацию российского дипломата», - отмечается в заявлении.

Представитель ведомства подчеркнул, что любые ответные действия со стороны РФ будут рассматриваться как эскалация, и на них будет дан решительный ответ.

В конце марта ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь британского посольства Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус лишен аккредитации и покинет страну в течение двух недель. Отмечалось, что были выявлены признаки проведения дипломатом «разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики».