Французов призывают срочно покинуть Мали

Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан как можно скорее покинуть Мали из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

В заявлении МИД Франции отмечается, что после вооруженных столкновений 25 апреля в различных регионах страны ситуация с безопасностью остается крайне нестабильной. Французским гражданам рекомендовано как можно скорее покинуть Мали коммерческими авиарейсами.

Кроме того, французское внешнеполитическое ведомство настоятельно советует тем, кто остается в Мали, не покидать места проживания, поддерживать связь с близкими и соблюдать максимальную осторожность при необходимости поездок. Рекомендуется внимательно следить за новостями и строго выполнять указания местных властей. В экстренных случаях гражданам Франции следует обращаться в генеральное консульство в Мали.

Напомним, Генеральный штаб армии Мали 25 апреля сообщил о нападениях террористов на военные объекты, включая столицу Бамако. Также власти подтвердили гибель министра обороны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита 28 апреля заявил, что борьба с вооруженными группировками будет продолжаться до полной ликвидации боевиков.