Хегсет о ядерной триаде, перестройке армии и гордости за войну в Иране

США модернизируют ядерную триаду и проведут испытания оружия и систем доставки. Об этом заявил глава Министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет.

«Мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки на равных основаниях с остальными», - заявил Хегсет на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей Конгресса США.

Он подчеркнул, что в рамках обещания президента Дональда Трампа США «проведут модернизацию ядерной триады».

«Мы разработаем дополнительные варианты действий для обеспечения сдерживания и управления эскалацией», - заявил министр.

Шеф Пентагона также заявил, что «мы перестраиваем армию, которой американцы смогут гордиться».

Говоря о войне в Иране, Хегсет заявил, что «мы гордимся этим начинанием».

«Самый большой вызов, самый серьезный противник, с которым мы сталкиваемся на данный момент, — это безрассудные, бессильные и пораженческие слова демократов в Конгрессе и некоторых республиканцев.

Прошло два месяца, я напоминаю вам, всего два месяца с начала конфликта. Позвольте мне напомнить: мое поколение понимает, как долго мы были в Ираке, как долго — в Афганистане и как долго — во Вьетнаме.

Идет второй месяц экзистенциальной борьбы за безопасность американского народа: у Ирана не может быть ядерной бомбы. Мы гордимся этим начинанием», — заявил министр.

Отметим, эти слушания стали первым публичным отчетом главы Пентагона перед законодателями с начала войны с Ираном.