Трамп: Иран задыхается. А CENTCOM готовит «короткий и мощный» удар

Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что морская блокада Ирана будет сохранена до тех пор, пока не будет заключена ядерная сделка.

«Блокада несколько эффективнее, чем бомбардировки… Они задыхаются. У них не может быть ядерного оружия... Они задыхаются, как набитая свинья (stuffed pig). И для них будет только хуже... Они не хотят, чтобы я сохранял блокаду. Я не хочу ее снимать, потому что не хочу, чтобы у них было ядерное оружие», — сказал Трамп.