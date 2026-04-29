Главу Пентагона упрекнули в начале «ненужной войны»

Министр войны США Пит Хегсет и ведущий член комитета по вооруженным силам Палаты представителей Адам Смит провели напряженную дискуссию о войне с Ираном в ходе слушаний в Конгрессе.

Хегсет заявил, что в 2025 году в результате ударов США ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.

В ответ Смит поставил под сомнение причины начала войны администрацией. По его словам, два месяца назад война была начата под предлогом того, что ядерная программа Ирана представляет «непосредственную угрозу». «Теперь же вы говорите, что эти объекты полностью уничтожены?» - задал он вопрос главе Пентагона.

Хегсет в ответ заявил, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций и по-прежнему обладает тысячами ракет. В свою очередь, Смит отметил, что война вернула страну в прежнее состояние.

В своем выступлении Хегсет назвал демократов и некоторых республиканцев «одной из основных проблем для военных операций США».