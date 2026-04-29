Азербайджанские гребцы начали международную регату «Кубок Президента - 2026» с медалей

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выступил на официальной части соревнований, прошедших в Суговушане в рамках международной регаты по гребле и гребле на каноэ «Кубок Президента - 2026», посвященной 103-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Министр поприветствовал всех и пожелал успехов участникам соревнований. Фарид Гаибов отметил, что эти соревнования – особый праздник для всех.

«Согласно поручению президента Ильхама Алиева, проведение международных соревнований на освобожденных территориях является одной из главных целей. Это традиционное мероприятие, которое проводится в Суговушане уже в пятый раз. Я верю, что победит сильнейший», - сказал министр.

После официальной части мероприятия состоялся водный парад. Спортсмены проплыли на лодках-драконах, а водохранилище Суговушан объехали водные скутеры с флагами стран-участниц.

Затем начались соревнования.

На этом этапе регаты спортсмены соревновались на одиночных байдарках и каноэ в разных возрастных категориях на дистанции 200 метров.

Алимурад Гаджизаде завоевал первую медаль в составе азербайджанской команды. Гаджизаде также завоевал серебряную медаль в соревнованиях среди спортсменов 2008-2009 годов рождения на одиночных байдарках.

Напомним, что международная регата «Кубок Президента - 2026» пройдет с 30 апреля по 1 мая в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в городе Мингячевире.