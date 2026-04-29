«Сабах» выиграл у «Львов» в первом матче финальной серии

Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) началась финальная серия. В Бакинском дворце спорта начали выяснение отношений действующий чемпион «Сабах» и «Абшерон Лайонс».

В первом матче со счетом 98:93 победил «Сабах» и повел в серии. Самым результативным у победителей был француз Жан-Марк Панса, набравший 18 очков. В составе «Львов» стоит выделить американца Деондре Джексона, у которого 20 очков.

«Сабах» и «Абшерон Лайонс» заняли соответственно 1-е и 2-е места в группе «А» регулярного чемпионата. Обе команды напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Сабах» прошел «Нахчыван», а «Абшерон Лайонс» - «Шеки». В полуфинале чемпион справился с «Гянджой», «Львы» же взяли верх над «Нефтчи».

Финальная серия продлится до трех побед одной из команд. Следующая встреча состоится 2 мая.