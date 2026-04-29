Трамп: С Путиным был «очень хороший разговор»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что провел с президентом России Владимиром Путиным «очень хороший разговор» и что тот «хотел бы увидеть решение» по Украине.
По его словам, говорили они «в основном про Украину» и «немного об Иране».
«Я затронул несколько разных тем, в основном об Украине. У нас получился очень хороший разговор. Думаю, мы довольно быстро найдем решение. Я надеюсь. Думаю, он хотел бы увидеть решение, могу вам сказать, и это хорошо», — отметил Трамп.
По его словам, Путин тоже не хочет, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.
«Путин сказал мне, что хотел бы участвовать в вопросе [ядерного] обогащения, если он может помочь нам с этим; я ответил, что предпочел бы, чтобы он участвовал в прекращении войны с Украиной», - сказал американский лидер.
Он заявил, что «предложил Путину своего рода небольшое перемирие; думаю, он может на это пойти».
Трамп сказал, что «Путин был готов заключить сделку еще некоторое время назад, …но «некоторые люди» мешали ему это сделать».
Президент США также заявил, что «с военной точки зрения, Украина потерпела поражение».
«Вы не узнаете об этом, читая фейковые новости», — указал Трамп.
Президенту США также задали вопрос, какая война, по его мнению, завершится быстрее – США с Ираном или России с Украиной, на что он ответил: «У них было 159 кораблей — и сейчас каждый из них находится под водой. Вообще-то, это довольно серьезный показатель. Каждый их самолет был сбит или уничтожен». По-видимому, Трамп перепутал Украину с Ираном.
Российский президент Владимир Путин считает правильным решение президента США Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. В то же время Москва считает опасным вариант наземной операции США против Ирана, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о деталях сегодняшнего телефонного разговора между лидерами двух стран.
Также было отмечено, что Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США.
По словам помощника российского президента, Путин сказал Трампу, что предполагает крайне пагубные последствия в случае, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям на Ближнем Востоке.
Кроме того, президент РФ передал первой леди США Мелании Трамп поздравления с прошедшим днем рождения, отметил ее вклад в воссоединение российских и украинских детей с семьями.
«Путин и Трамп говорили о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике», - сообщил Ушаков.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
«Президент РФ сказал о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, Трамп это поддержал», - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков поделился деталями телефонного разговора российского и американского лидеров.
Он сообщил, что президенты РФ и США говорили по телефону около 1,5 часа.
Путин выразил Трампу слова поддержки в связи с покушением, решительно осудил преступление.
Трамп сказал Путину, что сделка для разрешения конфликта в Украине уже близка.
В конце лидеры договорились продолжить контакты.