Трамп: С Путиным был «очень хороший разговор»

По его словам, говорили они «в основном про Украину» и «немного об Иране».

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что провел с президентом России Владимиром Путиным «очень хороший разговор» и что тот «хотел бы увидеть решение» по Украине.

«Я затронул несколько разных тем, в основном об Украине. У нас получился очень хороший разговор. Думаю, мы довольно быстро найдем решение. Я надеюсь. Думаю, он хотел бы увидеть решение, могу вам сказать, и это хорошо», — отметил Трамп.

По его словам, Путин тоже не хочет, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

«Путин сказал мне, что хотел бы участвовать в вопросе [ядерного] обогащения, если он может помочь нам с этим; я ответил, что предпочел бы, чтобы он участвовал в прекращении войны с Украиной», - сказал американский лидер.

Он заявил, что «предложил Путину своего рода небольшое перемирие; думаю, он может на это пойти».

Трамп сказал, что «Путин был готов заключить сделку еще некоторое время назад, …но «некоторые люди» мешали ему это сделать».

Президент США также заявил, что «с военной точки зрения, Украина потерпела поражение».

«Вы не узнаете об этом, читая фейковые новости», — указал Трамп.

Президенту США также задали вопрос, какая война, по его мнению, завершится быстрее – США с Ираном или России с Украиной, на что он ответил: «У них было 159 кораблей — и сейчас каждый из них находится под водой. Вообще-то, это довольно серьезный показатель. Каждый их самолет был сбит или уничтожен». По-видимому, Трамп перепутал Украину с Ираном.