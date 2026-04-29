В Украине призывают снять с должности Умерова

Общественный антикоррупционный совет (ОАС) при Минобороны считает, что действия Рустема Умерова на посту главы МОУ (Минобороны Украины), когда он обсуждал с Тимуром Миндичем продажу доли FirePoint, имеют признаки злоупотребления властью и разглашения государственной тайны. В ОАС МОУ призывают отстранить Умерова от должности секретаря СНБО, сообщают украинские СМИ.

«Мы трактуем действия Рустема Умерова как такие, что имеют признаки злоупотребления властью (ст. 364 УК Украины); относительно продвижения интересов Миндича в кейсах с «израильскими бронежилетами» и компанией Fire Point — разглашение государственной тайны лицом, которому она была доверена или стала известна по службе (ст. 328 УК Украины).

Мы трактуем действия Тимура Миндича как такие, что имеют признаки злоупотребления влиянием (ст. 369-2 УК Украины); подстрекательство к нецелевому использованию средств (ст. 27 ч. 4; ст. 210 УК Украины)», - говорится в заявлении ОАС МОУ.

Соответствующее заявление в ОАС МОУ опубликовали после материала «Украинской правды» о связях между бывшим министром обороны и подсанкционным бизнесменом Тимуром Миндичем и компанией Fire Point.

Из материалов, которые есть у антикоррупционных органов, следует, что фактическим владельцем компании Fire Point Умеров считает Миндича: «Все данные безусловно указывают на то, что Тимур Миндич действительно является либо одним из бенефициаров компании, либо единственным настоящим бенефициаром».

«Когда этот факт подтвердится юридически (например, решением суда), компания Fire Point полностью потеряет возможность поставлять свою продукцию в Силы обороны Украины из-за того, что Тимур Миндич находится в санкционных списках», - говорится в заявлении ОАС МОУ.

В заявлении отмечается, что, вероятно, компания Fire Point предоставила заведомо ложные данные о бенефициарах и должна получить штраф, а также приобрести статус рисковой для поставщиков.

Авторы заявления призвали руководство государства «полностью дистанцироваться от бывших и нынешних дружеских отношений с людьми, которые использовали свое положение, должности и связи для собственного обогащения».

ОАС МОУ призывает немедленно отстранить Рустема Умерова от должности секретаря СНБО.

Общественный совет предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому инициировать процесс частичной национализации Fire Point.

В ОАС МОУ также считают, что минобороны должно создать рабочую группу с представителями Генштаба ВСУ, родов и видов войск, которые используют продукцию Fire Point, а также антикоррупционных и следственных органов для аудита контрактов и ценообразования компании.

В ОАС МОУ сообщили, что готовы присоединиться к работе соответствующей группы.