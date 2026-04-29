Удар по автобусу в Белгородской области: есть погибшие

В селе Вознесеновка Белгородской области России Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пассажирскому автобусу, три человека погибли и восемь пострадали. Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Целенаправленно ударили по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений. <...> Восемь раненых доставлены в Шебекинскую ЦРБ», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У мужчины диагностированы проникающие ранения головы, ушиб мозга, осколочные ранения живота, открытые переломы рук. У раненой женщины — множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног. Их транспортируют в областную клиническую больницу.

Еще пятерых пострадавших доставляют в больницу №2 Белгорода. Среди них четверо мужчин с осколочными ранениями рук и ног и женщина с ранением грудной клетки. Последнему, восьмому раненому проводят операцию на ноге в Шебекинской центральной районной больнице (ЦРБ).