Зеленский: Украина сейчас более сильна на поле боя

Украина сейчас находится в наилучшей позиции на поле боя за последние 9–10 месяцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

«Россия не чувствует давления. Поэтому Москва считает, что можно продолжать войну, но Россия находится не в сильной позиции – она не выигрывает. За последние 9-10 месяцев мы находимся в лучшем положении – я имею в виду на поле боя, но в любом случае лучше прекратить войну», – сказал украинский лидер.

Зеленский поделился, что Украина получила сообщения от партнеров о том, что из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, возможно, не стоит наносить удары по энергетической инфраструктуре России. Он заявил, что ответил отрицательно.

«Давайте объявим энергетическое перемирие, но никто нам такого перемирия не предлагал. Мы готовы к этому, но, если Россия нанесет по нам удар, мы ответим любым способом», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина оказала поддержку нескольким странам, которые обратились к Киеву с просьбой, и что эти страны не только на Ближнем Востоке.

«Некоторые учреждения в Соединенных Штатах также обратились к нам с просьбой о поддержке, и, конечно, мы являемся партнерами, поэтому мы решили это сделать, в том числе оказав помощь американским базам. Поэтому я считаю, что мы помогли Соединенным Штатам. Если США считают, что они нас не просили – ладно», - сказал украинский лидер.

Также Зеленский прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что «прекращение финансирования войны в Украине со стороны США является достижением нынешнего руководства страны». По словам президента Украины, это никак не укрепляет США.

«Если Джей Ди Вэнс гордится тем, что не помогает нам, это означает, что он помогает россиянам, и я не уверен, что это укрепляет США», – подчеркнул Зеленский.