Украинцы сбили два российских вертолета

Силы беспилотных систем (СБС) Украины выследили и поразили два российских вертолета Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ, что в 150 км от линии боевого столкновения (ЛБС). Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди.

По словам командующего, поражение было нанесено пилотами сводных экипажей 429-й ОБР «Ахиллес» и 43-й ОАБР в ходе совместной операции с ЦСО «А» 29 апреля на территории Воронежской области.

Он отметил, что удары нанесены в заднюю центральную часть моторного отсека, минуя лопасти главного винта.