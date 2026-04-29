Федрезерв сохранил базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75%, как и в прошлом месяце. Об этом говорится в сообщении ФРС по итогам сегодняшнего заседания.

«В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - ред.) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,5-3,75%», - отмечает регулятор.

В заявлении также говорится, что инфляция остается повышенной, что отчасти отражает недавний рост мировых цен на энергоносители. «Развитие событий на Ближнем Востоке способствует высокому уровню неопределенности в отношении экономических перспектив», - следует из сообщения ФРС.