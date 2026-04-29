Шесть иранцев с задержанного США судна освобождены

Шесть членов экипажа иранского судна TOUSKA, которое было задержано США в Оманском заливе, освобождены. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Согласно информации, в момент захвата контейнеровоза на его борту находились 28 иранцев.

«Иран воздержался от военного вмешательства для освобождения судна на данном этапе в связи с тем, что на борту находились члены экипажа вместе со своими семьями», - говорится в сообщении.

Агентство указывает, что освобожденные члены экипажа уже находятся в Иране.

«Работа по освобождению оставшихся 22 иранцев, остающихся на задержанном США судне, продолжается», - пишет Tasnim.