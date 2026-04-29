Активность судоходства в Ормузе остается низкой

Объемы перевозок через Ормузский пролив остаются на уровне, значительно ниже нормального. По меньшей мере шесть судов пересекли Ормузский пролив за последние 24 часа, что составляет лишь небольшую часть от обычного трафика, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на данные судоходства.

Согласно отчету, движение осуществлялось преимущественно через иранские территориальные воды.

В сообщении со ссылкой на данные системы отслеживания судов Kpler и спутниковый анализ компании SynMax говорится, что большинство судов были сухогрузами.

Эти переходы произошли на фоне тупиковой ситуации между Соединенными Штатами и Ираном в вопросе условий возобновления работы этого ключевого водного пути.

Тем временем министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад заявил в среду, что, несмотря на военно-морскую блокаду со стороны США, опасений по поводу поставок и распределения топлива нет.

По его словам, Иран эффективно регулирует потребление топлива, и многие страны принимают аналогичные меры во время войны.

Он также заявил, что блокада со стороны США нарушает международное право и не увенчается успехом.