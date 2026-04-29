Как Хегсет объяснил увольнение министра ВМС США

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что увольнение министра ВМС Джона Фелана на прошлой неделе произошло из-за того, что пришло время для «нового руководства».

«В конечном счете пришло время для нового руководства и нового направления в плане быстрого движения к поставленным целям. Поэтому мы произвели замену», — пояснил глава Пентагона, отвечая на вопросы конгрессменов.

Он добавил, что, когда речь идет о старших офицерах, «вы оцениваете, справляются ли они с той миссией, которая им была поручена». «Если они не справляются, нужно производить замену», — резюмировал Хегсет.