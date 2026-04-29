Зеленский ввел санкции против сыновей Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против двух сыновей президента Беларуси Александра Лукашенко — Виктора и Дмитрия Лукашенко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В санкционный список также включен начальник Генерального штаба ВС Беларуси Павел Муравейко. Всего ограничения затронули 16 граждан страны.

К физическим лицам применены стандартные меры, включая блокировку активов, прекращение торговых операций, остановку экономических и финансовых обязательств, аннулирование официальных визитов и лишение государственных наград Украины.

Кроме того, санкции введены против 11 юридических лиц. В их числе Минский завод «Термопласт», Минский завод гражданской авиации №407, Витебский завод электроизмерительных приборов и Борисовский завод пластмассовых изделий. Ограничения в отношении компаний также рассчитаны на 10 лет и включают аналогичный перечень мер.