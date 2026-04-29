Трамп заговорил об НЛО

Администрация США намерена обнародовать в скором времени массив данных о неопознанных летающих объектах (НЛО), в том числе очень интересные сведения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Думаю, мы обнародуем столько [информации], сколько сможем, в ближайшем будущем», - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, будет ли американское правительство публиковать имеющиеся у него архивы по НЛО. «Мы обнародуем много имеющегося у нас. Считаю, что часть этого будет очень интересна людям», - отметил Трамп.

При этом он уточнил, что в недалеком прошлом обсуждал тему НЛО в том числе с американскими военными летчиками, наблюдавшими такого рода явления. Они, по словам президента США, говорили, что «видели такое, во что невозможно поверить». «Так что вы об этом прочитаете», - добавил глава Белого дома.

В феврале он пообещал, что правительство США начнет публиковать документы о внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах. Как уточнил президент, он поручит военному министру Питу Хегсету, а также всем причастным министерствам и ведомствам «начать процесс выявления и публикации правительственных документов», касающихся, предположительно, «инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме».