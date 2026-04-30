Глава ФРС США «уходит в тень»

Джером Пауэлл останется в Совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США после ухода с поста председателя ФРС в следующем месяце. Об этом Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, сообщает ABC News.

«Я продолжу исполнять обязанности управляющего в течение срока, который еще предстоит определить. На посту управляющего я планирую держаться в тени», - сказал Пауэлл, уточнив, что не уйдет, пока продолжается расследование в связи с предполагаемым перерасходом средств в ходе ремонта офиса ФРС.

«Я говорил, что не покину Совет, пока это расследование не будет полностью и окончательно завершено. Меня действительно беспокоит серия юридических атак на ФРС, которые угрожают нашей способности проводить денежно-кредитную политику без учета политических факторов», - добавил он.

Отметим, срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает 15 мая, однако в Совете управляющих финрегулятора он может оставаться до 2028 года. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки.

Сегодня Банковский комитет Сената США одобрил кандидатуру Кевина Уорша на пост нового председателя ФРС, которую ранее предложил Трамп.