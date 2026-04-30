Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Семья нобелевского лауреата Наргес Мохаммади: В тюрьме ее ждет медленная смерть

Фонд Наргес Мохаммади сообщил, что иранская Организация судебной медицины в Занджане официально подтвердила, что иранской правозащитнице и лауреату Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади необходим как минимум месячный медицинский отпуск, однако тегеранская прокуратура по-прежнему препятствует ее освобождению, а судебные органы отказываются поместить ее в больницу, сообщает Iran International.

Адвокаты Мохаммади, посетившие ее 28 апреля, охарактеризовали ее состояние как «критическое».

Согласно заявлению, в последние дни артериальное давление Мохаммади опасно колебалось и не восстанавливалось после медикаментозного лечения. Она также потеряла более 19 килограммов и страдает от болей в груди, головных болей и периодической тошноты.

В 2023 году Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира за борьбу с угнетением женщин в Иране и за отстаивание прав человека и свобод для всех. 

Большую часть последнего десятилетия она провела в тюрьме за свою активистскую деятельность против законов об обязательном ношении хиджаба, смертной казни и обращения исламской республики с политическими заключенными.

Последний раз она была арестована в декабре 2025 года после посещения похорон адвоката-диссидента Хосро Аликорди.

Ее неоднократные задержания и сообщения об отказе в медицинской помощи вызвали широкое осуждение со стороны международных правозащитных организаций и западных правительств.

По сообщениям, два кардиолога из Занджана заявили, что лечение в этой больнице невозможно, и вместо этого пациентку следует передать под наблюдение лечащего врача в больнице Парс в Тегеране.

Французский юрист Ширин Ардакани назвала отказ в предоставлении жизненно необходимой медицинской помощи «формой пытки». 

Брат Мохаммади, Хамидреза Мохаммади, описал ситуацию как «медленную смерть», а ее дочь Киана Рахмани заявила, что более 138 дней пренебрежения медицинским обслуживанием довели ее мать до грани смерти.

