ОАЭ продлевают ограничения на авиарейсы

Объединенные Арабские Эмираты продлили частичные ограничения на полеты в воздушном пространстве страны, введенные в марте из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерских службах Ближнего Востока, сославшись на соответствующее решение авиационных властей ОАЭ.

«Воздушное пространство ОАЭ останется частично закрытым как минимум до полудня по всемирному времени (16:00 по Баку) понедельника, 4 мая», - сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, для полетов в местные аэропорты и обратно по-прежнему действует несколько коридоров. Отдельные трассы определены также для самолетов, следующих в аэропорты соседнего Катара и обратно, и для бортов, летящих через небо ОАЭ транзитом в третьи страны.

Ранее источник ТАСС сообщал, что авиационные власти ОАЭ предупредили иностранные авиакомпании, планирующие рейсы в страну, о возможных операционных рисках, которые нужно оценивать. При этом для полета необходимо получить уведомление от контролирующего органа ОАЭ, подав заявку с проведенной оценкой рисков. Такой порядок действует ориентировочно до 7 мая.