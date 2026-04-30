Трамп анонсировал дешевый бензин

Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК поможет сбить цены на энергоносители, которые стремительно взлетели из-за полномасштабной войны в Иране. Американский президент поддержал такой шаг и видит в этом позитив. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я думаю, что это замечательно», - сказал Трамп в среду в Белом доме, когда его спросили об этом шаге. «Это хорошо для снижения цены на бензин, на нефть, на все остальное».

Официальный выход ОАЭ из организации запланирован на следующий месяц. Влияние группы на рынки теперь оказалось под угрозой.

Однако рынок пока реагирует иначе - цены продолжают расти. Аналитики издания не видят подтверждений словам американского президента. Стоимость сырья марки Brent в среду подскочила до рекорда – выше 120 долларов за баррель.

Главной причиной подорожания является логистика, которая завязана на геополитике. Сейчас официальные источники фиксируют сложную ситуацию.

Вот несколько ключевых факторов, которые сейчас формируют рынок: рынок нефти полностью зависит от закрытия Ормузского пролива; динамика ОПЕК будет оставаться второстепенной для цен, пока этот водный путь заблокирован; только после его открытия нефтяные потоки вернутся к норме.