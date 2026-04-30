На Кубок Европы в Баку приехали Венесуэла, Сирия, Коста-Рика...

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартует Кубок Европы по художественной гимнастике. В соревновании, которое носит открытый характер, примут участие около 200 спортсменок из 32 стран. Помимо европейских государств, в Азербайджане будут состязаться представительницы Коста-Рики, Гватемалы, Индии, Сирии, Узбекистана и Венесуэлы.

Кубок Европы проводится в третий раз. Турнир необычен тем, что после квалификации гимнастки выявляют лучших по системе плей-офф - в так называемых кросс-баттлах.

В первый день Кубка будут выступать юниорки. Азербайджан здесь представит Азада Атакишиева.

В соревнованиях сениорок примут участие Камилла Сейидзаде, Фидан Гурбанлы, а также групповая команда в составе Софии Мамедовой, Шямс Муваффаги, Захры Джафаровой, Алины Мамедовой, Илоны Зейналовой и Илахи Бахадировой.

Сегодня выступления начнутся в 12:00. На 18:00 запланирована церемония открытия. Кубок Европы завершится 3 мая.