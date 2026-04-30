США готовятся. Иран не пойдет на уступки. Звучат новые угрозы

Глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер проведет 30 апреля для американского президента Дональда Трампа специальный брифинг на тему новых потенциальных сценариев возобновления боевых действий против Ирана. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Axios. На брифинге для президента также будет присутствовать председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн. По утверждению портала, «брифинг указывает на то, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций либо для того, чтобы выйти из сложившегося в переговорном процессе тупика, либо для нанесения окончательного удара перед завершением войны». По словам источников Axios, Пентагон подготовил план нанесения «короткой и мощной» волны ударов по Ирану в надежде на преодоление тупика в диалоге. По данным портала, после серии атак США рассчитывают надавить на власти Ирана, чтобы они «вернулись за стол переговоров и проявили большую гибкость».

Другой сценарий возобновления боевых действий, который представят президенту, предусматривает «захват части Ормузского пролива» с целью открытия этой водной артерии для торгового судоходства. «Такая операция может включать в себя задействование наземных сил», - указал Axios. Еще один вариант предполагает привлечение спецназа для захвата запасов высокообогащенного ядерного топлива исламской республики. Между тем, по сообщению Bloomberg, которое ссылается на информированные источники, Центральное командование ВС США (CENTCOM) направило в Пентагон запрос на размещение на Ближнем Востоке гиперзвуковых ракет Dark Eagle для возможного использования против Ирана. По данным собеседников агентства, командование заявило о потребности в системе с большей дальностью действия для поражения пусковых установок баллистических ракет в глубине иранской территории. В запросе говорится, что Иран переместил свои пусковые установки за пределы досягаемости американских высокоточных ракет, способных поражать цели на расстоянии до 480 км. Агентство указывает, что это может стать первым инцидентом, когда Штаты развернут свои гиперзвуковые ракеты для применения в боевых условиях, при этом отмечает, что в случае одобрения запроса американским военным придется развертывать систему, которая еще не принята на вооружение армии. По данным Пентагона, дальность действия ракеты LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle, разработанной для оснащения армии и флота, составляет 3,5 тыс. км. Она состоит из разгонного блока (носителя) и гиперзвукового аппарата, который способен развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Аппарат может маневрировать по высоте и курсу, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. Каждая ракета, произведенная компанией Lockheed Martin Corp, стоит около $15 млн, а всего их произведено на данный момент не более восьми, сообщил источник Bloomberg. В то же время Институт изучения войны (ISW) заявил, что Иран вряд ли пойдет на существенные уступки в своем следующем предложении Соединенным Штатам, которое, как ожидается, поступит в ближайшие дни. В отчете ISW говорится, что главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Ахмад Вахиди, по всей видимости, не желает идти на компромисс в вопросах контроля над Ормузским проливом или иранской ядерной программы, поскольку иранские фракции объединились вокруг жесткой позиции. Также говорится, что Тегеран может пересмотреть свою позицию, не уступая при этом основным требованиям, и готовится к длительному давлению, включая экономическую напряженность или возобновление конфликта, и вероятно, восстанавливая ракетный и беспилотный потенциал в период прекращения огня.

Военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, Мохсен Резаи, ранее заявлял, что новые удары по исламской республике будут «катастрофическими» для США. «История зафиксирует, что иранский народ потопил американскую сверхдержаву в Персидском заливе и Оманском море», - цитирует заявление Резаи иранский телеканал Press TV. «Следует ожидать, что мы возьмем в плен большое количество их военнослужащих», - добавил советник Хаменеи. Резаи также отверг информацию о плохом состоянии здоровья верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, назвав его «молодым, здоровым и энергичным», и что тот «благоразумно управляет делами страны». В свою очередь командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани пообещал «быстрый ответ» на военные действия США против Ирана: «Если они приблизятся еще на шаг, мы незамедлительно примем оперативные меры». Командующий утверждает, что Вашингтон ошибочно предполагал, что сможет победить Тегеран в течение короткого времени. Ранее неназванный иранский военный чиновник заявил, что США столкнутся с «беспрецедентными действиями», если американская блокада иранских портов продолжится, сообщает Press TV. «Если американское упрямство и заблуждения продолжатся, а условия Ирана будут отвергнуты», предупредил чиновник, «враг вскоре должен ожидать иного ответа». По сообщению The Wall Street Journal, администрация президента США разослала американским посольствам телеграмму с требованием добиваться от иностранных правительств присоединения к создаваемой Морской коалиции свободы судоходства (Maritime Freedom Construct, MFC). Новый альянс призван обеспечить судоходство в Ормузском проливе. Из текста телеграммы следует, что возглавляемая США коалиция будет обмениваться информацией, осуществлять дипломатическую координацию и применять санкции. По информации издания, коалиция MFC — разработка Госдепа и Центрального командования вооруженных сил США. Дональд Трамп тем временем перепостил в социальных сетях изображение с надписью «Приближается буря», а также фразу «Ничто не сможет остановить надвигающуюся бурю».