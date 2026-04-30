У нефти взлет. В Иране говорят: «Следующая остановка – $140»

Политика США в отношении морской блокады Ирана приведет к увеличению стоимости нефти до $140 за баррель, считает спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф.

В своем аккаунте в соцсети X Галибаф заявил, что «это был один из тех бесполезных советов, которые администрация США получает от таких людей, как (министр финансов США Скотт) Бессент, которые также продвигают политику блокады (Ирана) и довели цены на нефть до $120 и выше. Следующая остановка - $140».

На фоне сообщений, что США готовятся к «расширенной блокаде» Ирана, а военные обсуждают с президентом Трампом новые планы действий в Иране стоимость нефти Brent в четверг утром превысила 126 долларов за баррель, достигнув максимума с начала войны России против Украины в 2022 году. Во вторник вечером баррель стоил 110 долларов. В четверг в Азии цены на нефть резко выросли после появления сообщения о том, что военные США намерены проинформировать президента Дональда Трампа о новых планах возможных действий в связи с конфликтом с Ираном. В среду цена нефти на некоторое время достигла 119 долларов, то есть рост в течение дня составил 7%.

С начала войны цены на нефть резко колебались, поскольку из-за конфликта Ормузский пролив — один из ключевых путей торгового судоходства — фактически остается закрытым на протяжении нескольких недель. Обычно через него проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.