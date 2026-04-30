Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Мощные удары Украины по России

Военно-морские силы Украины нанесли удар по российским катерам, охранявшим Крымский мост.

В Керченском проливе в ночь на 30 апреля были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ «Соболь» и противодиверсионный катер «Грачонок». ВСУ сообщили о значительных санитарных и невосполнимых потерях после удара.

Сообщается о новой атаке украинских беспилотников на Пермь, над городом поднимался дым. Утром в городе продолжили звучать сирены. Местные жители рассказывают, что около 7 утра на юге города прозвучали несколько взрывов. В городе ввели план «Ковер» и закрыли аэропорт. Кроме того, эвакуировали учеников школы «Петролеум», расположенной в Индустриальном районе Перми, сообщил телеграм-канал Properm. Также занятия отменили в Пермском государственном университете (ПГНИУ), а учащихся РЭУ имени Плеханова перевели на «дистанционный формат».

Украинские телеграм-каналы утверждают, что в Перми произошел новый взрыв на линейной производственно-диспетчерской станции. Эта же станция была атакована беспилотниками накануне. Она принадлежит «Транснефти» и используется для приема, хранения и перекачки нефти по магистральным трубопроводам. После вчерашней атаки небо над Пермью заволокло густым черным дымом, очевидцы рассказывали, что в городе прошел «нефтяной дождь».

Также этой ночью раздавались взрывы в Новгородской области.

В ночь на 30 апреля украинские беспилотники атаковали Дзержинск в Нижегородской области России. По словам местных жителей, в разных районах города прогремело около 10 взрывов. Также взрывы были слышны в южной и центральной части Кстово, который находится рядом с Нижним Новгородом.

Официально власти региона информацию о налете не комментировали. Целью беспилотников в Дзержинске стал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», следует из анализа видео и фото очевидцев. После удара над предприятием поднялся столб дыма.

Завод Свердлова в Дзержинске является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России с более чем 100-летней историей. Он входит в военно-промышленный комплекс страны и имеет стратегическое значение. Завод включен в санкционный список Украины «за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Также предприятие попало под санкции США, ЕС, Великобритании, Японии и Швейцарии. Ранее украинские дроны уже атаковали завод. Так, в результате удара в октябре 2024 года был поврежден один из его цехов.

После 5 утра Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Пермь», что юго-западнее Перми, в аэропорту города Бугульма (Татарстан), в Уфе (Башкортостан) и Ижевске (Удмуртская Республика).

