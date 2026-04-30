Мощные удары Украины по России

Военно-морские силы Украины нанесли удар по российским катерам, охранявшим Крымский мост.

В Керченском проливе в ночь на 30 апреля были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ «Соболь» и противодиверсионный катер «Грачонок». ВСУ сообщили о значительных санитарных и невосполнимых потерях после удара.

Сообщается о новой атаке украинских беспилотников на Пермь, над городом поднимался дым. Утром в городе продолжили звучать сирены. Местные жители рассказывают, что около 7 утра на юге города прозвучали несколько взрывов. В городе ввели план «Ковер» и закрыли аэропорт. Кроме того, эвакуировали учеников школы «Петролеум», расположенной в Индустриальном районе Перми, сообщил телеграм-канал Properm. Также занятия отменили в Пермском государственном университете (ПГНИУ), а учащихся РЭУ имени Плеханова перевели на «дистанционный формат».

Украинские телеграм-каналы утверждают, что в Перми произошел новый взрыв на линейной производственно-диспетчерской станции. Эта же станция была атакована беспилотниками накануне. Она принадлежит «Транснефти» и используется для приема, хранения и перекачки нефти по магистральным трубопроводам. После вчерашней атаки небо над Пермью заволокло густым черным дымом, очевидцы рассказывали, что в городе прошел «нефтяной дождь».

Также этой ночью раздавались взрывы в Новгородской области.