Одесса снова под ударом: много раненых, повреждены дома

Российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по Одессе, пострадали не менее 16 человек, в их числе 17-летний подросток, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По данным полиции, число пострадавших 18 человек.

Лысак уточнил, что атакованы жилые кварталы и гражданские объекты в разных районах Одессы. В результате ударов повреждены многоэтажные и частные дома, детский сад, гостиница, парковка, торговый центр и другие объекты. Больше всего повреждений зафиксировано в Приморском районе, где на верхних этажах и крыше пятиэтажного жилого дома возникли масштабные пожары. Также повреждены частные дома и жилая застройка в центральной части города. Кроме того, в Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.

По данным воздушных сил ВСУ, в течение ночи Россия запустила по Украине одну баллистическую ракету и 206 ударных дронов (не менее 140 из них — «Шахеды»). 172 дрона было сбито, заявили в ВСУ.