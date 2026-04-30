В России заблокирована новая партия минералки из Армении

По поручению Роспотребнадзора система маркировки «Честный знак» заблокировала продажу еще почти 1,1 млн бутылок минеральной воды «Джермук», произведенной в Армении, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно сообщению, ограничения введены по итогам проверки новых партий продукции, выпущенных с 23 октября 2025 года по 27 марта 2026 года. В Роспотребнадзоре заявили, что в образцах «выявлены нарушения обязательных требований». Ограничения введены для «предотвращения возможного вреда жизни и здоровью граждан».

27 апреля сообщалось, что реализация уже была приостановлена для 338 тыс. бутылок минеральной воды из Армении. Общее количество продукции под временным ограничением достигло 1,4 млн единиц, отмечает РБК.

«Честный знак» — российская национальная система маркировки товаров, которая призвана защитить потребителя от подделок. Она представляет собой цифровой код, который нанесен на упаковку товара. В коде содержится информация о конкретном продукте. Для некоторых товаров в России маркировка обязательна.