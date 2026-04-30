Судебный иск против Трампа

Демократы в Конгрессе США начали проработку возможного судебного иска против президента Дональда Трампа в случае, если он продолжит военную операцию против Ирана по истечении установленного законом срока без одобрения парламента. Об этом сообщили источники журнала Time.

Речь идет о 60-дневном лимите, закрепленном в War Powers Resolution, который истекает 1 мая. После этого администрация обязана либо получить санкцию Конгресса на продолжение военных действий, либо начать сворачивание операции. По словам нескольких конгрессменов, обсуждение судебного иска пока на раннем этапе, однако может ускориться, если Белый дом проигнорирует дедлайн.

С конца февраля демократы неоднократно пытались ограничить военную кампанию против Ирана через голосования в Палате представителей и Сенате, однако республиканцы блокировали эти инициативы.

Главная проблема, говорится в статье, не столько аргументы, сколько вероятность того, что суд вообще возьмется за рассмотрение дела. Американские суды традиционно избегают споров между ветвями власти по вопросам войны, квалифицируя их как «политические вопросы», пишет Time.