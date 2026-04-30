Пезешкиан потребовал все восстановить

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в четверг призвал ускорить реконструкцию в районах, пострадавших от войны, обратившись к губернаторам с требованием использовать делегированные им полномочия для ускорения восстановительных работ, сообщает государственное телевидение.

Согласно отчету, он провел отдельные переговоры с губернаторами областей Хормозган, Бушер, Исфахан и Кум для анализа усилий по восстановлению, призвав к мобилизации государственных ресурсов, сокращению административных барьеров и внедрению пакетов адресной поддержки для пострадавших.