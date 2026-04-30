Электронные рецепты: удобно для граждан, минимум ошибок врачей

По ее словам, система также служит предотвращению незаконного оборота лекарств и снижению риска обеспечения граждан просроченными или некачественными лекарственными средствами: «Через Систему электронных рецептов поэтапно отказываются от бумажных рецептов, обеспечивается составление, хранение и управление рецептами на единой электронной платформе. Такой подход способствует повышению доступности медицинских услуг, оптимизации процессов управления и в целом повышению эффективности системы здравоохранения. Система постоянно совершенствуется для обеспечения удобства в повседневной деятельности врачей, пациентов и фармацевтов. Процессы совершенствования осуществляются на основе практического опыта пользователей, отзывов врачей и возникающих в процессе использования потребностей».

С.Магеррамова отметила, что применение электронных рецептов в первую очередь направлено на повышение точности и стандартизации процесса назначения лекарств: «Система предоставляет автоматизированные механизмы проверки по государственной регистрации лекарственных средств, действующему веществу, дозировке и другим медицинским параметрам. Эти механизмы минимизируют риск составления рецептов с ошибками, неполнотой или несоответствием медицинским стандартам.

Кроме того, система расширяет возможности граждан по доступу к информации о рецептах. Электронные рецепты доступны гражданам через мобильные приложения и платформу MyGov. Это позволяет устранить проблемы потери рецептов, их нечитаемости или другие технические трудности при использовании».

Специалист подчеркнула, что одновременно Система электронных рецептов создает важные аналитические возможности для управления здравоохранением: «Через систему становится возможным сбор, анализ и мониторинг данных по назначениям лекарств. На основе этих данных обеспечивается более эффективное планирование лекарственного обеспечения, оптимизация медицинских услуг и принятие более обоснованных решений в отрасли».

Кроме того, отметила специалист, для минимизации риска фальсификации рецептов в Системе электронных рецептов применяются многоуровневые механизмы безопасности и контроля. Право на вход в систему и выписку рецептов предоставлено только уполномоченным врачам, и все операции проводятся через идентифицированные учетные записи: «Этот подход обеспечивает привязку каждого рецепта к конкретному врачу и усиливает механизм ответственности. При выписке рецепта врачи выбирают в системе медицинское учреждение, где принимали пациента, и оформляют рецепт от имени этого учреждения. После оформления рецепта изменение его содержания невозможно. Даже если рецепт отменен врачом, его электронная копия сохраняется в системе, но он получает статус недействительного и не может быть обслужен в аптеках. Электронные рецепты действительны в течение 3 месяцев с даты оформления. По истечении этого срока рецепт автоматически становится недействительным для использования. Система также позволяет частичное обеспечение лекарствами по рецепту. Это означает, что лекарства, указанные в рецепте, могут выдаваться поэтапно по мере необходимости. После полного обеспечения всех лекарств, указанных в рецепте, его повторное использование становится невозможным».

С.Магеррамова подчеркнула, что все выписанные в системе рецепты хранятся в единой базе данных, и для каждого рецепта формируется уникальный идентификационный код: «Выдача лекарственных средств в аптеках осуществляется только на основании существующих и подтвержденных электронных рецептов в системе. Этот механизм эффективно предотвращает фальсификацию рецептов, их повторное использование или незаконный оборот. Кроме того, в системе имеются функции аудита и отслеживания. Все операции по составлению, исполнению и любые действия с рецептом фиксируются и отслеживаются системой. Это позволяет оперативно выявлять подозрительные или нестандартные операции и при необходимости проводить соответствующие расследования. В итоге Система электронных рецептов создает гораздо более безопасную, отслеживаемую и контролируемую среду по сравнению с бумажными рецептами. Это существенно снижает риск фальсификации рецептов и способствует обеспечению прозрачности и надежности в обороте лекарственных средств».