Общая выручка от продаж AzerGold в первом квартале выросла на 18%

ЗАО AzerGold, являющееся одной из основных государственных компаний-экспортеров ненефтегазового сектора Азербайджана, в первом квартале текущего года привлекло в экономику страны 102,4 млн манатов. Данный результат достигнут за счет продажи 12 284 унций золота и 22 053 унций серебра на международном и внутреннем рынках.

Более 91,1 млн манатов из полученного дохода пришлось на экспортные операции, а свыше 11,3 млн манатов — на розничные продажи на местном рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортная выручка (72,5 млн манатов) выросла на 26%, а выручка от розничных продаж (5,6 млн манатов) — на 102%.