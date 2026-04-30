Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Общая выручка от продаж AzerGold в первом квартале выросла на 18%

ЗАО AzerGold, являющееся одной из основных государственных компаний-экспортеров ненефтегазового сектора Азербайджана, в первом квартале текущего года привлекло в экономику страны 102,4 млн манатов. Данный результат достигнут за счет продажи 12 284 унций золота и 22 053 унций серебра на международном и внутреннем рынках.

Более 91,1 млн манатов из полученного дохода пришлось на экспортные операции, а свыше 11,3 млн манатов — на розничные продажи на местном рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортная выручка (72,5 млн манатов) выросла на 26%, а выручка от розничных продаж (5,6 млн манатов) — на 102%.

В целом за весь период своей деятельности государственная компания реализовала 572,3 тыс. унций золота и 1,1 млн унций серебра, что позволило привлечь в экономику страны 2,04 млрд манатов.

За отчетный период ЗАО AzerGold выплатило в государственный бюджет в общей сложности 281 млн манатов. Из них 242 млн манатов составили налоговые отчисления, а 39 млн манатов — социальные выплаты. Национальная горнодобывающая компания заняла 20-е место в списке 100 крупнейших налогоплательщиков 2025 года с наибольшим объемом исчисленных налогов (за исключением косвенных налогов, таких как НДС и акциз).

Помимо значительных налоговых выплат, ЗАО AzerGold сыграло важную роль в расширении занятости в регионе своего присутствия. В прошлом квартале число сотрудников Общества и его дочерних предприятий достигло 1152 человек. На данный момент благодаря деятельности госкомпании в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе постоянной работой обеспечены 2595 человек, включая сотрудников подрядных организаций.

ЗАО AzerGold продолжает вносить вклад в социально-экономическое развитие страны благодаря финансовым показателям, достигнутым в первом квартале, росту объемов экспорта и продаж, выплатам в госбюджет, расширению занятости, а также реализации инициатив, направленных на поддержку местных сообществ.

