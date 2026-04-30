Совет Трампа Нетаньяху

«Я сказал Нетаньяху, что он должен действовать более точечно. Не разрушать здания. Он не может этого сделать. Это слишком ужасно и выставляет Израиль в плохом свете», — сказал Трамп, подчеркнув, что ему нравится Ливан и руководство страны.

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху наносить только точечные удары по Ливану. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью Axios.

Американский лидер также считает, что Ливан может «вернуться к жизни» после окончания операции против Тегерана. «Иран разрушил Ливан. Их марионетка («Хезболла») разрушила Ливан. Когда Иран будет повержен, «Хезболла» автоматически будет повержена», — считает Трамп.

Американский чиновник уточнил в беседе с изданием, что администрация Трампа попросила Израиль «проявить сдержанность» и дать возможность новому дипломатическому процессу с Ливаном. Он подчеркнул, что Вашингтон ищет способы помочь ливанским вооруженным силам преодолеть возникшие проблемы «в очень короткие сроки».

25 апреля Нетаньяху дал указание армии наносить силовые удары по целям «Хезболлы» в Ливане, писали израильские СМИ. Это произошло после того, как группировка обстреляла ракетами и беспилотниками север Израиля и войска, дислоцированные на юге Ливана.