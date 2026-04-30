Туареги хотят, чтобы Россия ушла навсегда

Туареги из состава «Фронта освобождения Азавада» (FLA) и связанная с «Аль-Каидой» группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам аль-Муслимин» продолжают наступление в Мали.

Их представители считают, что находящиеся у власти военные «рано или поздно падут». Высокопоставленный представитель FLA Мухаммад аль-Маулуд Рамадан сделал это заявление в Париже.

Джихадисты заявили об осаде столицы Мали Бамако, туареги заняли стратегический город Кидаль, выбив из него российский «Африканский корпус».

Рамадан в интервью французским СМИ заявил, что «туареги не имеют претензий к России как к стране. Наша цель - заставить Россию навсегда покинуть Азавад. У нас нет проблем с русскими, наша проблема — с режимом в Бамако».

Глава Мали Ассими Гоита признал тяжелую ситуации в стране, при этом заверив, что она якобы находится под контролем.

Азавад - историческая область в северной части Мали, населена преимущественно туарегами. Мали - третий по величине добычи производитель золота в Африке, обладает огромным литиевым и нефтегазовым потенциалом.