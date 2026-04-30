Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Зеленский ответил на предложение Путина

12:09 2603

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить детали предложения президента РФ Владимира Путина объявить перемирие на 9 мая, а также предложил в ответ прекратить огонь на долгосрочной основе.

В своих соцсетях Зеленский сообщил, что «поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочном перемирии».

По его словам, Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания войны: «Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение – прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате».

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом в среду, 29 апреля, заявил о готовности «объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

После разговора американский президент Дональд Трамп поделился деталями своего разговора с Путиным. По словам американского президента, разговор был «очень хорошим». Он выразил уверенность, что решение российско-украинской войны наступит «относительно быстро». Также он сказал, что предложил президенту РФ «краткосрочное прекращение огня».

Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве впервые с 2007 года пройдет без участия военной техники. В Кремле объяснили это «террористической угрозой» со стороны Украины и тем, что этот год не юбилейный.

Мощный удар Украины по российскому нефтепрому
Мощный удар Украины по российскому нефтепрому фото; видео; обновлено 14:19
14:19 5681
«Произошло очень важное событие»: Пашинян о визите Шахина Мустафаева в Армению
«Произошло очень важное событие»: Пашинян о визите Шахина Мустафаева в Армению
13:20 1409
Россия атаковала Днепр: есть погибший
Россия атаковала Днепр: есть погибший обновлено 13:10
13:10 1285
Израиль отказался от краденого украинского зерна
Израиль отказался от краденого украинского зерна
12:46 1641
Пезешкиан: Базы США – законные цели Ирана
Пезешкиан: Базы США – законные цели Ирана обновлено 12:41
12:41 3456
Ильхам Алиев: Не все в Европе рады тому, что Азербайджан участвует...
Ильхам Алиев: Не все в Европе рады тому, что Азербайджан участвует... фото; обновлено 12:57
12:57 2391
Медведев заговорил о ядерном апокалипсисе
Медведев заговорил о ядерном апокалипсисе обновлено 13:30
13:30 2075
Зеленский ответил на предложение Путина
Зеленский ответил на предложение Путина
12:09 2604
Туареги хотят, чтобы Россия ушла навсегда
Туареги хотят, чтобы Россия ушла навсегда
11:54 1834
Эрдоган приглашен в Армению
Эрдоган приглашен в Армению
11:46 2132
У нефти взлет. В Иране говорят: «Следующая остановка – $140»
У нефти взлет. В Иране говорят: «Следующая остановка – $140» обновлено 11:00
11:00 3041
