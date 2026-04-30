Зеленский ответил на предложение Путина

В своих соцсетях Зеленский сообщил, что «поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочном перемирии».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить детали предложения президента РФ Владимира Путина объявить перемирие на 9 мая, а также предложил в ответ прекратить огонь на долгосрочной основе.

По его словам, Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания войны: «Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение – прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате».

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом в среду, 29 апреля, заявил о готовности «объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

После разговора американский президент Дональд Трамп поделился деталями своего разговора с Путиным. По словам американского президента, разговор был «очень хорошим». Он выразил уверенность, что решение российско-украинской войны наступит «относительно быстро». Также он сказал, что предложил президенту РФ «краткосрочное прекращение огня».

Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве впервые с 2007 года пройдет без участия военной техники. В Кремле объяснили это «террористической угрозой» со стороны Украины и тем, что этот год не юбилейный.