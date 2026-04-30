Медведев заговорил о ядерном апокалипсисе

Ядерный апокалипсис действительно возможен, но «очень не хотелось бы». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Не хотелось бы», – ответил Медведев на вопрос о возможности ядерного удара по какой-нибудь стране. По словам зампреда Совбеза, его часто упрекают в использовании жесткой риторики и разговорах о ядерном апокалипсисе, но, «к сожалению, он реально возможен».

«Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого», – сказал Медведев, напомнив, что единственной страной, которая когда-то использовала ядерное оружие, были США.