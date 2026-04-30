Ильхам Алиев: Не все в Европе рады тому, что Азербайджан участвует...

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с борцами, ставшими чемпионами в командном зачете на чемпионате Европы, и их тренерами заявил о несправедливости против азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях.
«Интересно, что на европейских соревнованиях, как правило, бывает больше несправедливости к азербайджанским спортсменам, чем на чемпионатах мира. Ну, наверное, потому что не все в Европе рады тому, что Азербайджан участвует в европейских чемпионатах, и не только участвует, а побеждает все европейские страны», - сказал Алиев.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял спортсменов, ставших чемпионами в командном зачете в греко-римской и вольной борьбе на чемпионате Европы в Тиране, а также призеров чемпионата по женской борьбе и их тренеров. Об этом информирует официальный сайт главы государства.