Новый дрон Турции

Турецкая компания Baykar представила новый барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе) Mizrak под управлением искусственного интеллекта.
Компания продемонстрировала кадры испытаний с боевой стрельбой в преддверии его публичного дебюта на выставке SAHA 2026.
Система способна патрулировать заданный район, автономно обнаруживать цели и наносить точные удары даже в условиях отсутствия сигнала GPS. Аппарат предназначен для операций в составе «роя» и выполнения дальних миссий (более 1 000 км).
April 30, 2026