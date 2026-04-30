Новый план Европы по Украине

Страны Евросоюза готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы приблизить ее к Евросоюзу после того, как столицы ЕС отклонили планы по ускорению процесса полноправного членства. Об этом изданию Politico сообщили четыре дипломата, знакомые с ходом обсуждений.

Новое предложение заключается в расширении доступа Украины к рынку и более активном участии в программах и институтах ЕС. Предложение появилось после напряженного ужина в марте, во время которого страны ЕС отклонили идею Европейской комиссии об «обратном расширении», которая позволила бы Украине вступить в Евросоюз до завершения основных реформ. «С момента того ужина… страны-члены четко дали понять, что членство в краткосрочной перспективе будет очень трудно представить. Но нам нужно позитивное предложение о том, как мы можем лучше двигаться вперед вместе до того времени», – сказал один из дипломатов.