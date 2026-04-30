Кто о чем, а Россия о мире и праве

Война США и Израиля против Ирана «негативным образом затронула Каспийское море, удар по инфраструктуре морского порта Энзели на Каспии был неприемлемым и недопустимым». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.
«Мы вынуждены констатировать, что неспровоцированная… (война) США и Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула и Каспийское море, и побережье. Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества. И, конечно же, недопустимым был и неприемлемым удар антииранской коалиции, нанесенный 18 марта по инфраструктуре морского порта Энзели, который обслуживает торговые и логистические интересы всех пяти прикаспийских государств», - сказал Лавров.