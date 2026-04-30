Иран передаст США обновленное мирное предложение через Пакистан

Иран может уже в ближайшее время передать обновленное мирное предложение через Пакистан, выступающий посредником в переговорах с США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном фактически зашли в тупик, несмотря на первоначальный оптимизм. Ключевыми разногласиями остаются ядерная программа Ирана, от которой США требуют полного отказа, а также ситуация вокруг Ормузского пролива. По данным источников, Вашингтон сейчас находится в ожидании действий Тегерана.