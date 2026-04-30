«Произошло очень важное событие»: Пашинян о визите Шахина Мустафаева в Армению

Взаимные визиты заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении премьер-министр Никол Пашинян считает «историческими в логике мирного процесса и его институционализации».

Выступая на заседании правительства, Никол Пашинян заявил, что «произошло очень важное событие. Считаю визиты вице-премьеров двух стран историческими на пути к миру и его институционализации. Очень рад, что мы дошли до этого».

Напомним, накануне в Армении под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялась тринадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном. Стороны провели детальный обмен мнениями по организационным и техническим вопросам, связанным с проведением делимитационных мероприятий. Шахин Мустафаев и Мгер Григорян отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Также с участием представителей деловых кругов сторон состоялось обсуждение вопросов развития торгово-экономического сотрудничества, взаимных поставок товаров и услуг, а также транзитных перевозок.