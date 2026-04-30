USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
В Турции вспомнили про Саркози и заговорили о новой архитектуре безопасности

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:48 377

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вступление его страны в Европейский союз задерживается «не из-за технических критериев, а из-за отсутствия политической воли». На пресс-конференции в Вене, столице Австрии, он отметил, что политическая воля в Европе была сведена на нет еще в период правления бывшего президента Франции Николя Саркози.

«Если вы хотите присоединиться к организации, существуют определенные условия. Эти условия представляются вам, и когда вы им соответствуете, вы вступаете. Но проблема в том, что в Евросоюзе нет политической воли, которая бы сказала: «Мы примем членство Турции, когда условия будут выполнены», — подчеркнул глава МИД Турции.

Отметив, что отношения Турция-ЕС должны быть сосредоточены не только на членстве, но и на развитии текущего сотрудничества, Фидан подчеркнул важность таких вопросов, как обновление Таможенного союза и либерализация визового режима. По мнению Фидана, региональные кризисы вынуждают Турцию и Европу к более тесному взаимодействию. «Такие вопросы, как российско-украинская война, события на Ближнем Востоке и энергетическая безопасность, заставляют нас действовать сообща», — заявил министр.

Подчеркнув, что Анкара является важным актором как в НАТО, так и в урегулировании региональных кризисов, Фидан отметил «необходимость пересмотра архитектуры безопасности Европы».

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться