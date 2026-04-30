Насильственный захват власти: обвинения экс-главе спецслужб Кыргызстана

В Кыргызстане бывшему главе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса – действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, и злоупотребление должностным положением. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката Икрамидина Айткулова.

Мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде. Айткулов отметил, что его подзащитный вину не признает.

Ранее в СМИ Кыргызстана появились сообщения о том, что Ташиева могут обвинить в попытке организации переворота против президента Садыра Жапарова, ближайшим соратником которого он ранее считался. Сам Ташиев не уточнил подробности уголовного дела. В заявлении от 29 апреля он сообщил, что считает себя невиновным и рассчитывает на оправдание, призвав сторонников «оставаться в рамках закона» и не предпринимать никаких действий.

Камчыбек Ташиев был освобожден от должности главы ГКНБ 10 февраля указом президента Садыра Жапарова, который объяснил свое решение желанием не допустить раскола в обществе. Родной брат Ташиева, Шаирбек, был задержан по делу о коррупции в госкомпании «Кыргызнефтегаз» (она занимается добычей, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов).