У России есть «очень перспективное» оружие

У России наряду с баллистическими ракетами «Орешник» и беспилотными подводными аппаратами «Посейдон» есть и другое «очень перспективное» вооружение, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, не приведя каких-либо подробностей.

«Я имею в виду не только известный всем «Орешник» или грозный «Посейдон». Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду», — цитируют Медведева российские СМИ.

«Орешник» — российский комплекс с баллистической ракетой средней дальности. Президент РФ Владимир Путин впервые объявил о нем в ноябре 2024 года, после пуска ракеты с полигона Капустин Яр по заводу «Южмаш» в украинском Днепре.