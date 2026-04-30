Израиль и «Хезболла» забыли о перемирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новых атак по объектам группировки «Хезболла» в южном Ливане.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ начала атаковать цели «Хезболлы» в южном Ливане», - говорится в сообщении израильской армии.

В то же время, по информации телеканала «Аль-Джазира», израильскому артиллерийскому обстрелу подверглись города Завтар-аш-Шаркия, Яхмар-аш-Шакиф и Бейт-ас-Сайяд. Также израильский беспилотник нанес удар по городу Срифа.

В «Хезболла» со своей стороны заявили, что сбили израильский беспилотник Hermes 450Z над Эн-Набатией. В ЦАХАЛ признали потерю БПЛА, который боевики «Хезболлы» смогли поразить при помощи зенитной ракеты. Также, по информации телеканала, беспилотник, запущенный из Ливана, повредил израильскую боевую машину и вызвал пожары в районе приграничного населенного пункта Шомера на севере Израиле.