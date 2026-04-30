Пентагон сильно занижает расходы на войну с Ираном

Представленная Пентагоном оценка в $25 млрд как общая стоимость войны с Ираном занижена, она не учитывает расходы на восстановление военных баз США, сообщил телеканал CNN.

По его данным, реальная оценка ближе к $40-50 млрд при условии учета затрат на восстановление военных объектов и замену уничтоженного имущества. Телеканал напоминает, что ответные иранские удары по региону в первые дни войны нанесли значительный ущерб как минимум девяти военным объектам США.

И.о. заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст, выступая в среду в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса, заявил, что большая часть названных им $25 млрд была потрачена на боеприпасы. Телеканал подчеркивает, что глава Пентагона Пит Хегсет отказался уточнять, включает ли эта цифра расходы на ремонт баз.

По словам Херста, Пентагон пока не может назвать окончательную цифру по ущербу объектам за рубежом. Расходы на ремонт этих объектов не отражены в запросе бюджета Пентагона на 2027 финансовый год в размере $1,5 трлн, который предполагает увеличение финансирования военного ведомства на 42%, подчеркивает телеканал.

Согласно информации CNN, ранее Пентагон сообщал, что только за первые шесть дней войны расходы составили около $11 млрд.