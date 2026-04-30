Прорыва Газы не получилось

Израильские силовики сопровождают в Израиль 175 активистов с двух десятков судов из состава «Глобальной флотилии «Сумуд», направлявшейся к побережью сектора Газа, но перехваченной у берегов Крита, сообщила пресс-служба израильского МИД.

«175 активистов с более чем 20 судов флотилии сейчас мирно направляются в Израиль… на борту израильских кораблей», - говорится в заявлении.

Ранее портал Ynet сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет перехват у берегов Крита судов из состава «Глобальной флотилии «Сумуд». По его данным, перехват осуществляется в сотнях километрах от берегов Израиля и примерно в тысяче километров от побережья сектора Газа в связи с размером флотилии, в которую входят, по израильским данным, порядка ста кораблей и около 1 тыс. активистов.

По данным израильского Минобороны, корабли флотилии вышли из портов ряда стран, включая Испанию, Италию и Турцию.