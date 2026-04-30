Война грозит нищетой 32 млн человек

Конфликт вокруг Ирана угрожает ввергнуть в нищету более 30 млн человек в 160 странах. Об этом агентству AFP заявил администратор Программы развития ООН (ПРООН) Александер Де Кроо.

«Мы провели исследование по итогам шести недель войны, и, по нашим оценкам, даже если война закончится прямо сейчас, 32 млн человек в 160 странах окажутся в нищете», - сказал он. По данным ПРООН, проблема бедности на фоне конфликта вокруг Ирана и вызванного им энергетического кризиса особенно сильно коснется стран Африки южнее Сахары, а также некоторых стран Азии, таких как Бангладеш и Камбоджа.

По оценкам программы, для предотвращения усугубления ситуации с бедностью необходимо выделение по меньшей мере $6 млрд в виде субсидий на оплату энергоносителей и продуктов питания.